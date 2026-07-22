Futebol Internacional
Issa Diop troca Fulham pelo Ipswich no regresso do clube à Premier League
O defesa marroquino Issa Diop é reforço do Ipswich, proveniente do Fulham, juntando-se ao recém-promovido à Liga inglesa de futebol após regressar do Mundial2026, anunciou hoje o emblema do condado de Suffolk.
O Ipswich indicou que o jogador de 29 anos assinou um contrato de quatro temporadas, num negócio cujo valor não foi divulgado, mas que terá rondado 8,5 milhões de libras (9,9 milhões de euros, ao câmbio atual).
Diop, antigo internacional jovem por França, foi titular em cinco dos seis jogos da campanha de Marrocos até aos quartos de final do Mundial2026, onde a seleção caiu frente à França por 2-0.
O defesa marcou ainda um golo decisivo nos descontos frente aos Países Baixo nos 16 avos de final, forçando o empate antes da vitória marroquina nas grandes penalidades (3-2).
Graças aos seus laços familiares, o jogador alterou a elegibilidade internacional em março, passando de França, país onde nasceu, para Marrocos, ao abrigo das regras da FIFA.
O Ipswich torna-se assim no terceiro clube de Diop na Premier League, depois de quatro temporadas ao serviço do West Ham e outras quatro no Fulham.
Diop, antigo internacional jovem por França, foi titular em cinco dos seis jogos da campanha de Marrocos até aos quartos de final do Mundial2026, onde a seleção caiu frente à França por 2-0.
O defesa marcou ainda um golo decisivo nos descontos frente aos Países Baixo nos 16 avos de final, forçando o empate antes da vitória marroquina nas grandes penalidades (3-2).
Graças aos seus laços familiares, o jogador alterou a elegibilidade internacional em março, passando de França, país onde nasceu, para Marrocos, ao abrigo das regras da FIFA.
O Ipswich torna-se assim no terceiro clube de Diop na Premier League, depois de quatro temporadas ao serviço do West Ham e outras quatro no Fulham.