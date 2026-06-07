Itália Campeã Europeia de sub-17





(Com Lusa)

Os belgas, que nunca venceram a competição, ainda se adiantaram no marcador, já aos 85 minutos, por Noa Ojea, mas, nos descontos, aos 90+1, os transalpinos restabeleceram a igualdade, com um tento de Marcelo Fugazzola, de penálti.No desempate por penáltis, os belgas falharam dois e os italianos apenas desperdiçaram um, repetindo, assim, os sucessos de 1982, no que foi a edição inaugural (ainda na categoria de sub-16) e 2024 (3-0 a Portugal).