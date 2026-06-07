Futebol Internacional
Itália Campeã Europeia de sub-17
A Itália sagrou-se Campeã da Europa de sub-17, ao bater a Bélgica na final por 4-3 no desempate por penáltis, depois de 1-1 nos 90 minutos, num embate disputado em Talin, na Estónia.
Os belgas, que nunca venceram a competição, ainda se adiantaram no marcador, já aos 85 minutos, por Noa Ojea, mas, nos descontos, aos 90+1, os transalpinos restabeleceram a igualdade, com um tento de Marcelo Fugazzola, de penálti.
No desempate por penáltis, os belgas falharam dois e os italianos apenas desperdiçaram um, repetindo, assim, os sucessos de 1982, no que foi a edição inaugural (ainda na categoria de sub-16) e 2024 (3-0 a Portugal).
No desempate por penáltis, os belgas falharam dois e os italianos apenas desperdiçaram um, repetindo, assim, os sucessos de 1982, no que foi a edição inaugural (ainda na categoria de sub-16) e 2024 (3-0 a Portugal).
(Com Lusa)