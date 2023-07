Itália e Turquia candidatam-se ao Europeu de 2032

Até agora, Itália e Turquia eram os únicos países candidatos a acolher o torneio, pelo que a proposta conjunta deverá ganhar mais força sobre qualquer possível adversário, apesar de a Turquia também estar na corrida à organização do Europeu de 2028.A decisão de unificar as candidaturas surgiu durante uma reunião entre os presidentes das federações da Itália e da Turquia, Gabriele Gravina e Mehmet Büyükekşi, respetivamente, que se realizou recentemente em Roma.A vontade da Turquia de organizar a edição de 2028 parece condenada ao insucesso, atendendo à candidatura conjunta das federações do Reino Unido e da República da Irlanda. A UEFA anunciará os países anfitriões de ambos os torneios em 10 de outubro.