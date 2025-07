Itália espera Portugal "muito vertical e com identidade"

"É uma equipa que conhecemos bem. Vimos vários jogos da Liga das Nações, da qualificação e é uma equipa muito vertical, com características ofensivas, e tem uma identidade de jogo. Vamos enfrentar um adversário muito diferente (da Bélgica)", alertou o técnico transalpino, em conferência em imprensa.



Depois da vitória no arranque do Grupo B, diante da belgas (1-0), Soncin revelou que a seleção italiana, vice-campeã europeia em 1993 e 1997 e que está na fase final pela 13.ª vez, está "muito madura, determinada e disciplinada" para ir o mais longe possível no torneio que decorre na Suíça.



Por sua vez, a guarda-redes do AC Milan Laura Giuliani deixou elogios às 'navegadoras' e partilha da ideia do seu selecionador.



"Espero uma partida diferente. Creio que (Portugal) tem uma bela equipa e uma qualidade diferente. É uma equipa compacta, criativa e imprevisível", analisou.



Na tabela, as espanholas lideram, com três pontos, e as portuguesas são quartas e últimas, a zero, tal como as belgas, terceiras, que perderam por 1-0 com as italianas, segundas colocadas, com três.



Portugal e Itália enfrentam-se na segunda-feira, em Genebra, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), num encontro da segunda ronda do Grupo B, que será dirigido pela croata Ivana Martincic.