Itália falha Mundial 2018 após empatar com a Suécia

A Suécia conseguiu aguentar noventa minutos de pressão italiana, com a equipa transalpina a tentar chegar ao golo do empate mais com o coração do que com a cabeça. Os suecos ainda queixaram-se de uma grande penalidade que Mateu Lahoz não marcou, após o corte com o braço de Barzagli na grande área.



Na segunda metade, a equipa treinada por Gian Piero Ventura tentou a chegada ao Mundial da Rússia mas esbarrou nos constantes cortes da defesa sueca e inúmeras defesas de Olsen, que se destacou ao defender um grande remate El Shaarawy, já nos minutos finais do jogo.



Assim, 60 anos depois, a Itália falha o Campeonato do Mundo depois de ter perdido a primeira mão do play-off de acesso por 1-0, na Suécia. Depois de 14 presenças consecutivas, os italianos ficam de fora de uma competição que já venceram por quatro vezes.