Itália fora do Mundial

(Com Lusa)

A Bósnia-Herzegovina foi a responsável pela eliminação da ‘squadra azzurra’, ao vencer na ‘lotaria’, por 4-1, em Zenica, após a igualdade 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento, com o golo inaugural de Moise Kean e a igualdade de Tabakovic, assegurando a segunda presença em fases finais, depois da estreia em 2014.Também a República Checa tem apenas uma presença em fases finais como nação independente, em 2006 – todas as outras oito como Checoslováquia, incluindo as das chegadas às finais em 1934 e 1962.A segunda qualificação, conquistada hoje, também foi assegurada com a vitória na receção à Dinamarca, nos penáltis, por 3-1, após a igualdade 1-1 no tempo regulamentar e 2-2 no prolongamento, depois de ter estado duas vezes a vencer.República Checa e Bósnia-Herzegovina juntaram-se a Turquia e Suécia entre os vencedores do play-off europeu de qualificação para o Campeonatos do Mundo de futebol, a disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México.A 23.ª edição do Campeonato do Mundo vai ser disputada entre 11 de junho e 19 de julho, por 48 seleções.