Ivan Cavaleiro assina pelo Zurique





(Com Lusa)

“É um clube grande e histórico, que já se sagrou campeão na Suíça. O campeonato é bom, intenso e tem muitos jogadores de qualidade. Estava à procura disso. Tive várias ofertas do estrangeiro, mas queria ficar perto de Portugal e estou muito feliz por assinar com o Zurique”, observou o internacional português, em declarações aos meios oficiais do clube.Ivan Cavaleiro, de 32 anos, desvinculou-se do Tondela há duas semanas, após ter marcado dois golos em 14 encontros pelo 17.º e penúltimo colocado da I Liga, no qual tinha ingressado em agosto de 2025.Com duas internacionalizações pela seleção principal de Portugal, o extremo está de regresso ao estrangeiro, na sequência de passagens pelos espanhóis do Deportivo da Corunha, pelos franceses do Mónaco e do Lille, pelos ingleses do Wolverhampton e do Fulham, pelos turcos do Alanyaspor, pelos brasileiros do Bragantino e pelos polacos do Stal Mielec.Ivan Cavaleiro sagrou-se campeão gaulês com o Mónaco (2016/17), sob orientação do treinador português Leonardo Jardim, e conquistou duas edições da segunda divisão inglesa por Wolverhampton (2017/18), então orientado por Nuno Espírito Santo, e Fulham (2021/22), de Marco Silva.“Posso trazer experiência e espero que terminemos bem a época. Venho de várias lesões e o meu objetivo é ter o máximo de minutos possível”, direcionou, numa altura em que o Zurique é nono na fase regular da Liga suíça, com 28 pontos, em 25 jornadas, e está fora dos lugares de acesso ao play-off de apuramento de campeão.Vice-campeão europeu de sub-21 por Portugal em 2015, Ivan Cavaleiro debutou como sénior pelo Benfica, último clube da sua formação, e venceu um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga em 2013/14.