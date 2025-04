Ivan Juric deixa o Southampton

Com apenas 10 pontos em 31 jogos, o Southampton, que conta com o médio português Mateus Fernandes, confirmou a despromoção ao segundo escalão, ao perder na visita ao Tottenham (3-1), no domingo, depois da subida na última época através dos play-offs.A sete jornadas do final, o Southampton segue no 20.º e último lugar, a uns já inalcançáveis 22 pontos do Wolverhampton, de Vítor Pereira, o primeiro clube acima da zona de descida, no 17.º posto.”, lê-se no comunicado do Southampton, que procura evitar o estatuto de pior equipa da história da Premier League, pertencente ao Derby County, que só somou 11 pontos em 2007/08.O croata Ivan Juric, de 49 anos, tinha chegado ao clube em dezembro de 2024, para suceder a Russell Martin, igualmente despedido na sequência dos maus resultados, sem conseguir evitar o feito inédito de descer de divisão ainda com sete jornadas por disputar.”, rematou o clube.O antigo médio internacional croata tinha assinado um contrato válido por ano e meio, naquela que foi a primeira experiência em Inglaterra, depois de ter feito todo o percurso como treinador em Itália, em equipas como o Mantova, Crotone, Génova, Verona, Torino e Roma.Em novembro último, Juric já tinha sido despedido da Roma, apenas dois meses depois de ter substituído De Rossi, sem também não resistir aos maus resultados, com apenas quatro vitórias em 12 jogos.