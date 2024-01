Ivan Rakitic troca o Sevilha pelo Al Shabab

”, comunicou o Sevilha.O clube do sul de Espanha acrescenta que Rakitic despede-se com 53 golos, 63 assistências e 323 jogos disputados pelo emblema andaluz, que o tornam “no 11.º jogador, em igualdade Montero, com mais jogos pelo clube”.O médio croata, que conta com 106 internacionalizações pela seleção, tinha regressado ao Sevilha em 2020/21, cumprindo desde aí três épocas e meia, e depois de ter representado o FC Barcelona por seis temporadas.Em Espanha, o Sevilha foi o primeiro clube de Rakitic, ao qual chegou a meio da época de 2010/11, proveniente dos alemães do Schalke, mantendo-se até ao final da época de 2013/14, na qual venceu o Benfica na final da Liga Europa (0-0, 4-2 nas grandes penalidades).O jogador, de origem croata, mas nascido na Suíça, iniciou a carreira no Basileia, clube em que chegou ao escalão de seniores.