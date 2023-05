Ivo Vieira despedido do Cuiabá

”, refere o emblema, 17.º classificado no Brasileirão, após cinco jornadas.Ivo Vieira, que chegou ao Cuiabá no início de dezembro, esteve à frente da equipa em 24 jogos, a contar para o campeonato do Mato Grosso, para a Copa Verde, da região norte e centro-oeste do Brasil, e para o campeonato, no qual cumpriu apenas cinco jogos.Pelo Cuiabá, o técnico português venceu o campeonato do Mato Grosso, batendo na final da competição o União Rondonópolis.No campeonato brasileiro, Ivo Vieira perdeu três dos cinco jogos disputados, o último dos quais na goleada em casa com o Atlético Mineiro, a derrota mais pesada desde que estava à frente do clube.O madeirense, de 47 anos, rumou ao emblema brasileiro depois de ter deixado, já esta temporada, o Gil Vicente. Antes, Ivo Vieira tinha orientado clubes como Nacional, Marítimo, Desportivo das Aves, Académica, Estoril Praia, Moreirense, Vitória de Guimarães e Famalicão, além dos sauditas do Al Wehda.Após a saída de Ivo Vieira, o Brasil passa a ter cinco treinadores portugueses no país, casos de Renato Paiva (Bahia), Luís Castro (Botafogo), Pedro Caixinha (Bragantino), Pepa (Cruzeiro) e Abel Ferreira (Palmeiras), depois de, em abril, António Oliveira ter deixado o Coritiba.