Jadon Sancho regressa ao Borussia Dortmund

”, indica o clube germânico, que Sancho representou anteriormente durante quatro épocas.O avançado, formado no Watford e no Manchester City, chegou ao Borussia Dortmund ainda júnior e notabilizou-se pelos alemães, num cenário que fez o United no início da época de 2021/22 pagar 85 milhões de euros pela sua contratação.Em Inglaterra, o extremo nunca conseguiu os mesmos números que teve em Dortmund, e na atual época entrou em litígio com o treinador Erik Ten Hag, acusando-o de o fazer de bode expiatório, após críticas explícitas do neerlandês.”, disse o avançado, citado pelo Borussia Dortmund.Na mesma linha de pensamento, Jadon Sancho disse estar ansioso por entrar em campo e “jogar futebol com um sorriso no rosto”.