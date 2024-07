Jaime Lozano despedido de selecionador do México

A FMF refere que ofereceu a Jaime Lozano um novo contrato até 2030, mas que previa que este trabalhasse sob a direção de um treinador “mais experiente” de 2024 a 2026 e retomasse o cargo após o Mundial2026, que será organizado pelo México, Estados Unidos e Canadá.”, explicou o organismo num comunicado publicado na rede social X.O antigo médio Jaime Lozano, de 45 anos, foi nomeado treinador interino da seleção mexicana em junho de 2023 e assumiu as funções de selecionador principal após a conquista da Gold Cup de 2023.O México foi eliminado na fase de grupos da última edição da Copa América, que teve como campeã a seleção da Argentina, na final disputada no domingo com a Colômbia (1-0, no prolongamento), na Florida, nos Estados Unidos.