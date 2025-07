Jair Cunha assina pelo Nottingham

“O Nottingham Forest tem o prazer de anunciar a contratação de Jair Cunha ao Botafogo. O jovem defesa brasileiro assinou um contrato de cinco anos que o mantém no City Ground até, pelo menos, ao verão de 2030”, refere o clube em comunicado, sem revelar os valores envolvidos no negócio.



Jair Cunha, de 20 anos, fez a formação no Santos, tendo chegado à equipa principal, antes de se transferir, em fevereiro deste ano, para o Botafogo, tendo alinhado em 22 jogos, com um golo apontado e uma assistência.



O jovem central esteve mesmo no Mundial de clubes ao serviço do Botafogo, então treinado por Renato Paiva, que depois da competição acabou por deixar o clube brasileiro.