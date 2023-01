Jakub Kiwior reforça a defesa do Arsenal

Não foram tornados públicos nem o valor do negócio nem a duração do vínculo que passa a ligar Kiwior aos "gunners".



O jogador, de 22 anos e com nove jogos pela seleção principal, foi titular no Mundial de futebol no Qatar, em 2022.



Kiwior estava em Itália desde agosto de 2021, tendo feito 43 jogos pelo Spezia.



Antes, o defesa, que pode alinhar a central ou lateral esquerdo, jogou em clubes como o Anderlecht, da Bélgica, e o Zilina, da Eslováquia.



"É um defesa polivalente que mostrou um grande potencial e qualidade. Vai trazer poder e qualidade ao nosso setor defensivo", comentou o treinador do clube londrino, Mikel Arteta.



O Arsenal é líder destacado na Liga inglesa de futebol, com cinco pontos de avanço, com um jogo a menos, em relação ao segundo, o Manchester City.