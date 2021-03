Jamal Musiala já pode representar a Alemanha

O jogador do Bayern Munique, que se estreou esta temporada na equipa principal dos bávaros, nasceu na Alemanha, mas tinha a nacionalidade inglesa, depois de se ter mudado para Londres com apenas sete anos, para frequentar a academia do Chelsea.



Musiala vestiu a camisola das seleções de sub-16 e sub-21 da Inglaterra, mas a partir de hoje pode ser convocado pelo selecionador Joachim Löw para os trabalhos da "Mannschaft", após luz verde dada pela FIFA.



Na categoria de sub-16, o extremo também chegou a representar a seleção germânica.



Em fevereiro, Musiala tinha anunciado a sua intenção de jogar pela Alemanha e poder participar já nos jogos de apuramento para o Mundial2022.



Recentemente, o novo prodígio do futebol alemão assinou um contrato de cinco anos, até 2026, com o Bayern Munique.