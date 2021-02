Jamal Musiala opta pela Alemanha em vez de Inglaterra

“No fundo, apenas ouvi os meus sentimentos. E esta decisão parece-me, agora, 100% certa”, disse Musiala, que já tinha sido abordado pelo selecionador alemão, Joachim Low, em declarações difundidas pela emissora ARD.



Musiala, que completa 18 anos na sexta-feira, nasceu na Alemanha, mas mudou-se para a Inglaterra quando tinha sete anos e iniciou o seu percurso no futebol na academia do Chelsea. Em 2019 deixou o clube londrino e transferiu-se para o Bayern Munique.



O jovem médio jogou tanto pela Alemanha como pela Inglaterra nos escalões de sub-16 e, mais recentemente, em novembro de 2020, participou em dois encontros de sub-21 pela seleção inglesa.



Musiala jogou por 26 vezes pelo Bayern Munique em todas as competições e tornou-se na terça-feira no mais jovem goleador da equipa alemã na Liga dos Campeões, quando marcou o segundo golo na vitória por 4-1 em casa dos italianos da Lazio.