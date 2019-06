James Rodríguez está de saída do Bayern Munique

Lusa Comentários 04 Jun, 2019, 16:51 | Futebol Internacional

"A decisão foi tomada quando veio ter comigo, antes do fim da época, a pedir que não fosse exercida a opção de compra", disse Rummenigge, confirmando assim notícias avançadas pela imprensa na segunda-feira.



Para o dirigente, "exercer a opção contra a vontade do jogador não teria qualquer sentido".



"Não devemos contratar um jogador por 42 milhões de euros, com um salário em conformidade, se não lhe pudermos oferecer um lugar de titular na equipa", referiu.



O internacional colombiano, de 27 anos e emprestado pelo Real Madrid, queria um lugar fixo, mas Rummenigge não lhe deu a garantia: "pessoalmente, lamento-o, porque sou fã do seu jogo, mas aqui não tem essa garantia".



Comprar o passe de James para revender, com lucro, também não era opção, segundo Rummenigge.



Em 67 jogos pelo Bayern, James marcou 15 golos e fez 20 assistências, mas nunca conseguiu agarrar a titularidade indiscutível, sobretudo com o atual técnico, Niko Kovac.



Segundo a imprensa, o colombiano poderá rumar ao Nápoles, vice-campeão italiano, e reencontrar Carlo Ancelotti, que apostou nele no Bayern da época de 2017/18, até ser despedido, ainda no outono de 2017.