James Rodríguez regressa ao futebol colombiano





(Com Lusa)

“James Rodríguez é Atlético Nacional”, publicou o clube nas redes sociais, acompanhando o anúncio com um vídeo sobre o processo que permitiu concretizar a contratação do capitão da seleção colombiana.Natural de Cúcuta, Rodríguez iniciou a carreira profissional no Envigado, antes de representar o Banfield, na Argentina, clube do qual se transferiu para o FC Porto, em 2010.Depois de deixar o FC Porto, em 2013, James defendeu as cores de Mónaco, Real Madrid, Bayern Munique, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, São Paulo e León, entre outros clubes.O médio, de 35 anos, atingiu um dos pontos mais altos da carreira no Mundial de 2014, no Brasil, quando terminou como melhor marcador da competição, com seis golos.Nesse torneio, James marcou um dos golos mais destacados da competição, frente ao Uruguai, que lhe valeu o Prémio Puskás da FIFA.As exibições no Mundial abriram-lhe as portas do Real Madrid, onde conquistou, entre outros títulos, duas Ligas dos Campeões.James Rodríguez é também uma das principais figuras da história recente da seleção colombiana, pela qual foi vice-campeão da Copa América em 2024 e assumiu a braçadeira de capitão durante grande parte da última década.O regresso ao campeonato colombiano acontece numa altura em que o Atlético Nacional ocupa provisoriamente o quarto lugar do Torneio Clausura, com 12 pontos em cinco jogos, fruto de quatro vitórias e uma derrota, embora tenha ainda encontros em atraso.