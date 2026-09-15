James Rodríguez retira-se da seleção colombiana 15 anos depois





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por James Rodríguez (@jamesrodriguez10)

O futebolista recordou que vestir a camisola colombiana “foi um sonho, mas também uma enorme responsabilidade”, dizendo que sai “tranquilo”, depois de ter dado “absolutamente tudo”.



O ex-FC Porto termina o percurso na seleção com 132 jogos, 32 golos e 37 assistências, tendo sido uma das principais figuras da história recente dos ‘cafeteros’, pelos quais foi vice-campeão da Copa América em 2024 e assumiu a braçadeira de capitão durante grande parte da última década. O ex-FC Porto termina o percurso na seleção com 132 jogos, 32 golos e 37 assistências, tendo sido uma das principais figuras da história recente dos ‘cafeteros’, pelos quais foi vice-campeão da Copa América em 2024 e assumiu a braçadeira de capitão durante grande parte da última década.





Nas redes sociais, a seleção colombiana de futebol recordou os números para assinalar a despedida do jogador.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Selección Colombia (@fcfseleccioncol)

O médio atingiu um dos pontos mais altos da carreira no Mundial de 2014, no Brasil, quando terminou como melhor marcador da competição, com seis golos.



Nesse torneio, James marcou um dos golos mais destacados da competição, frente ao Uruguai, que lhe valeu o Prémio Puskás da FIFA.



As exibições no Mundial abriram-lhe as portas do Real Madrid, onde conquistou, entre outros títulos, duas Ligas dos Campeões.



Natural de Cúcuta, o jogador iniciou a carreira profissional no Envigado, antes de representar o Banfield, na Argentina, clube do qual se transferiu para o FC Porto, em 2010.



Depois de deixar os 'azuis e brancos', em 2013, James defendeu as cores de Mónaco, Real Madrid, Bayern Munique, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, São Paulo e León, entre outros clubes.



Atualmente, representa o Atlético Nacional, regressando à Colômbia 20 anos depois de ter deixado o país para continuar a carreira no estrangeiro. As exibições no Mundial abriram-lhe as portas do Real Madrid, onde conquistou, entre outros títulos, duas Ligas dos Campeões.Natural de Cúcuta, o jogador iniciou a carreira profissional no Envigado, antes de representar o Banfield, na Argentina, clube do qual se transferiu para o FC Porto, em 2010.Depois de deixar os 'azuis e brancos', em 2013, James defendeu as cores de Mónaco, Real Madrid, Bayern Munique, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, São Paulo e León, entre outros clubes.Atualmente, representa o Atlético Nacional, regressando à Colômbia 20 anos depois de ter deixado o país para continuar a carreira no estrangeiro.





(Com Lusa)

O médio, de 35 anos, comunicou a decisão através das redes sociais, indicando que não voltará a representar a 'tricolor'.“Depois de muitos anos, muitos jogos, muitas alegrias e também momentos difíceis, sinto que chegou a hora de encerrar uma das etapas mais importantes da minha vida: meu caminho com a seleção da Colômbia”, declarou o jogador, em vídeo.