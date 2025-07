James Trafford vai regressar ao Manchester City

O Newcastle United também estava interessado no negócio mas Pep Guardiola convenceu o jovem guardião a regressar ao clube de formação.





O The Atletic revelou que o jogador deverá assinar um contrato de cinco anos com mais um de opção, depois de uma temporada em que defendeu as cores do Burnley com sucesso, sofrendo poucos golos e conseguindo a promoção à Premier League.





O guarda-redes inglês deverá ocupar o lugar de Ederson Moraes, que apesar de se manter no Manchester City, tem um interessado na Turquia, o Galatasaray.