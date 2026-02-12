Japão cria torneio de futebol com novo formato e sem empates

O futebol japonês está cada vez mais renovado. Na nova competição, os jogos não podem terminar empatados e uma vitória pode não valer sempre os mesmos pontos. A iniciativa surge como um teste provisório, mas pode vir a ser prática habitual na primeira liga japonesa.



A medida está a ser implementada no torneio J1 100 Year Vision League, que arrancou oficialmente no último fim de semana e termina em junho, criado pela Liga japonesa para preparar a próxima época. Se uma partida termina empatada, o jogo segue para os penáltis. Mas a competição também surge com novas regras de pontuação na tabela classificativa.





O vencedor de um desempate através das grandes penalidades soma apenas dois pontos, enquanto o emblema que sai derrotado garante um ponto. Os três pontos depois de um jogo só são atribuídos aos clubes que vencerem os duelos nos 90 minutos.



No novo formato, os 20 emblemas da primeira liga japonesa estão divididos em dois grupos: Costa Este e Costa Oeste. Depois da fase regular, os clubes avançam para as eliminatórias e o campeão, que garante um lugar na Liga dos Campeões asiática, decide-se num frente a frente a duas mãos entre os dois primeiros classificados de cada grupo.



Os clubes japoneses atravessam agora um longo período de pausa das competições oficiais, depois do fim do campeonato em dezembro e início do próximo apenas em agosto. A partir deste ano, a temporada desportiva no Japão vai adaptar-se às datas do calendário europeu.





Nesta fase de preparação ao novo cronograma, Yoshikazu Nonomura, presidente da Associação de Futebol do Japão, explicou que o objetivo passa por se aproximar progressivamente da qualidade das ligas europeias.



“Os rivais dos nossos clubes são os principais emblemas da Europa. Focarmo-nos exclusivamente no futebol doméstico impede o crescimento”, avançou em declarações à Reuters.



O novo formato de decisão de resultados e de pontuação no Japão pode estender-se às competições oficiais do país nas próximas temporadas, se for bem aceite pela comunidade do desporto rei nesta fase de transição.