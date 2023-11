Japonês Junya Tanaka, que alinhou no Sporting, vai terminar carreira aos 36 anos

O futebolista japonês Junya Tanaka, que alinhou no Sporting, vai terminar a carreira no final da temporada de 2023, anunciou hoje o Gifu, clube que o avançado de 36 anos representa há duas épocas.

"Gostaríamos de informar que Junya Tanaka vai terminar a carreira no final da temporada de 2023. Muito obrigado por jogares no Gifu. Faltam mais quatro jogos e estamos ansiosos por ver aquele pé esquerdo", refere o clube, em comunicado divulgado nas redes sociais.



Tanaka fez toda a carreira no Japão, com exceção para a passagem pelo Sporting, na época 2014/15 e em parte da temporada seguinte, regressando depois ao Kashiwa Reysol, clube que tinha representado antes de se transferir para os 'leões'.



Ao serviço do Sporting, o internacional japonês em quatro ocasiões alinhou em 35 partidas, com sete golos apontados e três assistências, conquistando uma Taça de Portugal.