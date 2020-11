Javier Mascherano termina carreira aos 36 anos

Na terceira jornada da prova, o médio internacional argentino, de 36 anos, foi titular e esteve a tempo inteiro, mas surpreendeu tudo e todos quando, em conferência de imprensa, revelou que tinha efetuado o último jogo da carreira.”, afirmou Mascherano.Depois de fazer a formação no River Plate, Mascherano fez grande parte da carreira na Europa, primeiro no West Ham e Liverpool e depois no FC Barcelona, em que passou oito temporadas, tendo conquistado duas edições da Liga dos Campeões, cinco campeonatos espanhóis e cinco taças do Rei.Antes de chegar ao futebol europeu, o médio, que, com o avançar da idade, passou a ser defesa central, representou o Corinthians, do Brasil, e, depois do "Barça", teve uma passagem pelo futebol chinês, no Hebei Fortune.

Pela seleção argentina, Mascherano somou 147 jogos e marcou três golos, tendo participado em quatro fases finais do Campeonato do Mundo, incluindo no Brasil2014, em que a Argentina foi vice-campeã.