Jean Filipe reforça lado direito da defesa do Felgueiras

O jogador brasileiro, de 31 anos, prepara-se para a 11.ª temporada consecutiva em solo luso, quase sempre a competir no segundo escalão, à exceção da época 2023/24, em que realizou três assistências e marcou um golo em 26 jogos oficiais pelo Estrela da Amadora, então de regresso à I Liga.



O defesa formado nos brasileiros do Atlético Paranaense mudou-se para Portugal em 2015/16, para representar o Portimonense, e jogou depois no Varzim, nas épocas 2016/17 e 2017/18, na Académica (2018/19), no Desportivo de Chaves (2019/20), no Sporting da Covilhã (2020/21 e 2021/22), no Estrela da Amadora (2022/23 e 2023/24) e pelo Leixões, equipa pela qual somou 29 jogos, um golo e quatro assistências.



Jean Filipe é o oitavo jogador contratado pelo Felgueiras no mercado de transferências em curso, a par do guarda-redes Didi Figueiredo, dos defesas centrais Matheus Dário e João Pinto, dos médios Henrique Martins, Faissal Zangré e Michel Costa e do avançado Mario Rivas.