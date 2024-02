Jean-Louis Gasset é o novo treinador do Marselha

“É uma grande honra ingressar neste clube lendário. Mal posso esperar para começar a trabalhar, preparar os próximos compromissos e dar o melhor de nós mesmos”, disse Louis Gasset, de 70 anos, citado num comunicado de imprensa do Marselha.



Louis Gasset, que já orientou Montpellier, Saint-Etienne e Bordéus, chega ao Marselha após ter deixado o comando técnico da seleção da Costa do Marfim durante a Taça Africana das Nações (CAN), que o seu sucessor Emerse Faé acabaria por erguer.



O anúncio da chegada de Louis Gasset ao Marselha, clube que está a fazer uma época mediana e segue no nono lugar, surgiu após a confirmação da saída do treinador italiano Gennaro Gattuso, de 46 anos, após menos de cinco meses no cargo.



“O Marselha anuncia o fim da sua colaboração com Gennaro Gattuso”, refere o clube num breve comunicado de imprensa no qual agradece ao treinador italiano e à sua equipa o “envolvimento” e o “grande profissionalismo que demonstraram”.



A estreia no banco do Marselha de Louis Gasset, que foi adjunto de Laurent Blanc na seleção francesa e no Paris Saint-Germain, deverá acontecer na quinta-feira na receção ao Shakhtar Donetsk, na segunda mão do play-off da Liga Europa, que regista uma igualdade a 2-2.