Jeonbuk, treinado por José Morais, sofre primeira derrota na liga sul-coreana

O golo da vitória foi apontado aos 31 minutos por Ko Moo-Yeol, numa altura em que a equipa de José Morais já estava reduzida a 10, devido à expulsão, com vermelho direto, de Hong Jeong-Ho



O Jeonbuk mantém-se na liderança da prova, como nove pontos, menos dois do que o adversário de hoje e do que as formações do Ulsan Hyundai e do Sangju Sangmu, que jogam ainda hoje e podem assumir o comando.



A liga sul-coreana arrancou em 06 de maio, com jogos à porta fechada e um calendário reduzido, após o adiamento do seu início por mais de dois meses, devido à pandemia de covid-19.