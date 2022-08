Jesualdo Ferreira empata na consagração do titulo do Zamalek no Egito

O Zamalek, do técnico português Jesualdo Ferreira, empatou hoje 1-1 na receção ao Al-Ittihad, na consagração do título egípcio de futebol, alcançado na segunda-feira após a derrota do Pyramids, principal perseguidor no campeonato.