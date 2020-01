Jesualdo Ferreira vence primeiro jogo pelo Santos

O avançado Pablo Diogo, emprestado pelo Santa Clara ao Guarani, marcou na própria baliza, aos 90+2, dando o primeiro triunfo na competição ao Santos, que se tinha estreado com um nulo na receção ao Bragantino, naquele que foi o primeiro jogo oficial de Jesualdo.



No jogo de Campinas, o Santos esteve a vencer por 1-0, com um golo de Arthur, aos 21 minutos, mas o Guarani, que viu Lucas Santos ser expulso aos 46 minutos, ainda empatou por Rafael Costa, aos 64, valendo ao 'peixe' o autogolo ao cair do pano.



O treinador português, de 73 anos, assinou pelo Santos em dezembro de 2019, numa carreira em que se notabilizou no FC Porto, com três títulos, e passou por Benfica, Sporting de Braga, Panathinaikos, Málaga, Sporting, Zamalek ou Al-Sadd.



No campeonato paulista, o Santos lidera o grupo A, com quatro pontos, mais um do que a Ponte Preta e o Oeste, ambos com três.



O formato de disputa do campeonato paulista apresenta algumas diferenças em relação ao modelo antigo, sendo que nesta primeira fase, dividida em quatro grupos de quatro equipas, os componentes do grupo defrontam as outras 12 formações, sem se defrontarem entre si na "poule".



Depois da conquista no final da temporada do "Brasileirão" e da Taça Libertadores por parte de Jorge Jesus ao serviço do Flamengo, Jesualdo Ferreira é o terceiro treinador português a orientar uma equipa nos dois principais campeonatos canarinhos, ficando a cargo do Santos, vice-campeão brasileiro, enquanto Augusto Inácio foi contratado pelo Avaí, que desceu à segunda divisão.