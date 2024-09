Jesus, com a ajuda de Cancelo, entra a ganhar na Champions asiática

O técnico português Jorge Jesus, no comando do Al Hilal, estreou-se hoje na Liga dos Campeões asiática de futebol com um triunfo no Qatar sobre o Al Rayyan, por 3-1, com o lateral João Cancelo em destaque.

Cancelo, internacional português, marcou o seu primeiro golo pelo clube aos 42 minutos e, pouco depois, aos 44, assistiu o brasileiro Marcos Leonardo, antigo avançado do Benfica. Antes, aos 15, o sérvio Milinkovic-Savic já tinha dado vantagem à formação da Arábia Saudita.



Na segunda parte, aos 47 minutos, Roger Guedes reduziu para a equipa da casa, com o sérvio Mitrovic, aos 71, a desperdiçar uma grande penalidade para o Al Hilal.



Além de Cancelo, o médio Rúben Neves foi titular na formação de Jorge Jesus, enquanto, no Al Rayyan, o central luso André Amaro também esteve de inicio.



Na Liga dos Campeões asiática 2, a segunda ‘divisão’, o Sepahan, emblema iraniano treinado pelo português José Morais, começou a prova com uma derrota inesperada na Jordânia, por 2-1, perante o Al Wehdat.