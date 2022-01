Jesús Corona transfere-se do FC Porto para o Sevilha

Corona (Tecatito), de 29 anos é o mais recente reforço do Sevilha, orientado pelo antigo treinador dos "dragões" Julen Lopetegui, que não revelou os valores envolvidos na transação, na informação divulgada no sítio oficial na Internet.O jogador polivalente, 63 vezes internacional pelo México, terminava o contrato com o FC Porto em 30 de junho de 2022, mas mudou-se desde já para Espanha, na janela do mercado de transferências de janeiro.Para trás ficam seis épocas e meia no FC Porto, clube a que chegou em 2015, proveniente dos neerlandeses do Twente, durante as quais conquistou dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal.

Ao todo, Corona disputou 285 jogos oficiais, em que apontou 31 golos e se tornou uma das figuras do plantel às ordens do treinador Sérgio Conceição, tendo sido eleito em 2019/20 o jogador do ano da I Liga.