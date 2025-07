Jhon Arias troca "Flu" pelo Wolverhampton

“Os 'wolves' completaram a contratação do colombiano Jhon Arias, do Fluminense, para um contrato de quatro anos, com opção de mais 12 meses”, indicou o clube inglês, em comunicado.



Na primeira experiência no futebol europeu, o avançado internacional colombiano, de 27 anos, vai partilhar o balneário dos "wolves" com os portugueses José Sá, Toti Gomes, Rodrigo Gomes, Gonçalo Guedes e Fábio Silva e o compatriota Yerson Mosquera.



Em 2025, Arias assinou quatro golos e 13 assistências ao serviço do "flu", que representava desde 2021.