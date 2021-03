Joachim Löw deixa seleção alemã no final do Euro2020

Segundo a Federação Alemã de Futebol (DFB), Löw, de 61 anos, vai deixar a "mannschaft" após o torneio, marcado para várias cidades europeias após ter sido adiado em 2020 devido à pandemia de covid-19.Citado na nota,, que levou à conquista do Mundial2014, no Brasil, e da Taça das Confederações de 2017.O contrato entre as duas partes era válido até 2022, mas o técnico pediu a rescisão antecipada, após o torneio, pondo fim a uma ligação de década e meia, após suceder a Jürgen Klinsmann, de quem era adjunto, após o Mundial2006, disputado em casa.”, declarou o presidente federativo, Fritz Keller.Em 2018, a Alemanha ficou-se pela fase de grupos do Mundial da Rússia, tendo chegado às meias-finais do Euro2016 em França, ganho por Portugal, tendo ficado em terceiro lugar no Mundial2010, na África do Sul, e perdido para a Espanha a final do Europeu dois anos antes.

Antes de chegar à seleção, o antigo jogador de Frankfurt, Friburgo ou Karlsruhe tinha orientado o Estugarda, ganhando uma Taça da Alemanha, e clubes na Suíça e Turquia, além de levar o Tirol Innsbruck ao título da Áustria em 2001/02.