Joan Laporta reeleito presidente do FC Barcelona

Laporta obteve 32.934 votos, correspondentes a 68,18%, enquanto Vítor Font, o seu rival nas urnas, ficou-se pelos 14.385 (29,78%).



“O resultado é contundente e vai-nos dar tanta força que nos tornará imparáveis”, disse o vencedor das eleições de 2026, citado pela agência de notícias espanhola EFE.



No total, votaram 48.480 sócios do FC Barcelona, dos 114.504 que tinham direito de voto, o que representa 42,34%.



O advogado de 63 anos, já havia batido Font nas eleições de 2021, vai regressar às suas funções em julho, depois de se ter demitido há algumas semanas, no quadro do processo eleitoral.



Joan Laporta já tinha sido presidente do FC Barcelona uma primeira vez entre 2003 e 2010.

