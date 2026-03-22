João Cancelo em destaque na vitória do Barcelona
O FC Barcelona ganhou em casa ao Rayo Vallecano, por 1-0, com o português João Cancelo a fazer a assistência para o único golo, que mantém os catalães sólidos na liderança da Liga espanhola.
O defesa uruguaio Ronald Araújo marcou aos 24 minutos o golo solitário que deu o triunfo ao FC Barcelona, após um canto marcado pelo internacional luso.
O triunfo neste encontro da 29.ª jornada de La Liga consolida o primeiro lugar dos 'blaugrana', com 73 pontos, num dia em que se vai jogar o dérbi da capital espanhola, entre Real Madrid e Atlético de Madrid.
Os 'merengues' estão no segundo posto, com 66 pontos, enquanto os 'colchoneros' são quartos classificados, com 57. Entre os dois rivais de Madrid surge o Villarreal, terceiro colocado, com 58.
(Com Lusa)