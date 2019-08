João Cancelo reforça o Manchester City

RTP Comentários 07 Ago, 2019, 20:53 | Futebol Internacional

Depois de um ano na Juventus onde se sagrou campeão italiano, João Cancelo trocou a Serie A pela Premier League. O internacional português vai reencontrar Bernardo Silva no Manchester City, assinado um contrato de seis anos.



O lateral direito vai vestir a camisola 27 e mostrou-se feliz por chegar ao campeão inglês.



“O Manchester City é um clube fantástico, com um técnico brilhante e estou muito feliz por estar aqui", disse Cancelo. "Tudo sobre o clube me impressionou, desde as instalações ao estilo de jogo.”



João Cancelo torna-se assim a terceira contratação para a equipa de Pep Guardiola, depois das chegadas de Rodri, do Atlético de Madrid, e Angelino.



O jogador de 25 anos fez a formação no Benfica e teve passagens por Valencia, Inter de Milão e Juventus, antes de chegar a Inglaterra.