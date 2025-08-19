João Correia e Pepê dão triunfo ao Pafos sobre Estrela Vermelha no play-off

Em Belgrado, o defesa direito luso-cabo-verdiano João Correia adiantou os visitantes ainda antes do minuto inaugural, com o médio Pepê a ampliar a vantagem de penálti, aos 52, antes de o brasileiro Bruno Duarte, antigo avançado de Vitória de Guimarães e Farense, reduzir na recarga a uma grande penalidade por si desperdiçada, aos 58.



João Correia jogou até aos 73 minutos e Pepê foi totalista pelo Pafos, que não contou com os portugueses Domingos Quina, suspenso, e Alexandre Brito, não inscrito, e vai decidir a eliminatória em 26 de agosto, em Limassol, em Chipre, com a receção ao Estrela Vermelha, vencedor em 1990/91, então no formato de Taça dos Campeões Europeus.



Criado em 2014, o campeão cipriota tenta uma inédita presença na fase principal da maior prova continental de clubes, da qual também se aproximaram os belgas do Club Brugge, ao triunfarem fora frente aos escoceses do Rangers (3-1), lançando Carlos Forbs de início.



Com 14 clubes envolvidos - 10 no caminho dos campeões e quatro no trajeto das ligas -, a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões prossegue na quarta-feira, com mais quatro partidas, incluindo a visita do Benfica aos turcos do Fenerbahçe, treinados por José Mourinho.



Os sete vencedores apuram-se para a fase de liga da 71.ª edição da principal competição europeia de clubes, na qual já tem presença assegurada o bicampeão português Sporting.



