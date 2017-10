João de Deus acompanha crescimento do futebol na Índia

Mário Aleixo - RTP 17 Out, 2017, 12:26 / atualizado em 17 Out, 2017, 12:26 | Futebol Internacional

O futebol não é a modalidade principal na Índia onde a popularidade maior vai para o cricket mas, como disse o técnico: “A tendência é para a expansão. Já vi um jogo deste mundial com um estádio esgotado com 27 mil espetadores”.



Sobre a experiência que tem vivido naquele país salientou: “As condições de trabalho são parecidas com as portuguesas só falta o jogador indiano ter mais qualidade mas em contrapartida possuem capacidade financeira”.





O clube que João de Deus treina nunca chegou ao “play-off” de acesso a campeão e esse é o principal desafio para a presente temporada.Sem esquecer o futebol português ainda confessou, ao jornalista Pedro Luiz Cid, que nada mudará esta época no campeonato da I Liga: “Os três ‘grandes’ estão num patamar acima das outras equipas. Todas as outras lutam para fugir à despromoção com exceção do Sp. Braga. V. Guimarães e Marítimo”.