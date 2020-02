João Félix atrasa recuperação de lesão devido a faringoamigdalite

Devido a esta enfermidade, que pode apresentar distúrbios do ouvido, nariz e garganta, o jogador teve de ser submetido a tratamento médico e obrigado a repouso desportivo, o que supõe uma paragem no processo de recuperação da sua lesão muscular, que o fez perder os dois últimos encontros do 'Atleti', depois de ter sofrido a lesão frente ao Leganes, em 26 de janeiro.



João Félix junta-se assim aos outros dois avançados do Atlético que se encontram lesionados: Diego Costa, que foi operado a uma hérnia discal cervical em finais de novembro e que já trabalha há vários dias com o grupo, e Álvaro Morata, que saiu lesionado no dérbi de 01 de fevereiro com o Real Madrid e que hoje já voltou a trabalhar com os colegas no relvado.