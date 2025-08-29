João Félix estreia-se na Liga saudita com hat-trick na goleada do Al Nassr

A equipa de Jorge Jesus foi superior a todos os níveis e viu o novo reforço brilhar com golos aos 07, 67 e 87 minutos, abrindo e fechando o marcador.



No primeiro tento, Félix, na área, atirou de primeira e cruzado, com o pé esquerdo, dando o melhor seguimento a cruzamento do brasileiro Angelo Gabriel.



O segundo tempo foi mais emotivo e ficou decidido logo nos primeiros minutos, com o 2-0 a chegar em penálti convertido por Cristiano Ronaldo, aos 54, a castigar braço na bola de um defesa na área.



No minuto seguinte, reposição longa de bola do guarda-redes, o esférico bateu no chão e o francês Kingsley Coman ‘voou’ para cabecear e fazer um ‘chapéu’ ao guarda-redes.



Aos 67, Félix bisou, com forte remate à entrada da área, e aos 87 foi oportuno a recarregar uma bola devolvida pela trave, acabando por ser a tecnologia de linha de golo a validar o tento.