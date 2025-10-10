João Félix falha último treino antes do duelo com Irlanda

O jogador do Al Nassr nem subiu ao relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, e fez apenas trabalho de ginásio devido a questões musculares.

Depois de três dias de estágio em que todos os jogadores tinham estado disponíveis na seleção nacional, Félix falhou assim a última sessão antes do encontro da terceira jornada do Grupo F e está em dúvida para o embate com os irlandeses.

O selecionador Roberto Martínez contou assim com 24 dos convocados, num treino em que os primeiros 15 minutos foram abertos à comunicação social, tendo os jogadores efetuado, como é hábito, apenas exercícios de aquecimento, com os três guarda-redes a trabalharem à parte.

O Portugal-Irlanda está agendado para as 19:45 de sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.

Três dias depois, em 14 de outubro, também em Alvalade e igualmente às 19:45, a seleção nacional defronta a Hungria.

No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2).

A seleção lusa lidera o Grupo F, com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.

Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.