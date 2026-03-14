Futebol Internacional
João Félix marca pela primeira vez em 2026 na goleada do Al Nassr de Jesus
João Félix marcou hoje dois golos no triunfo do Al Nassr no campo do Al Khaleej (5-0), resultado que permite à equipa de Jorge Jesus reforçar a liderança na Liga saudita de futebol, à 26.ª jornada.
Na casa do 11.º classificado, o avançado internacional português, que ainda não tinha faturado em 2026, marcou aos 73 e 79 minutos e ajudou o Al Nassr, ainda sem Cristiano Ronaldo, lesionado, a ficar mais folgado na frente do campeonato.
O Al Nassr, que partiu para a ronda com mais dois pontos do que o segundo classificado, tem agora três de avanço, já que o Al Ahli perdeu por 3-2 no reduto do Al-Qadisiya e caiu para terceiro, ultrapassado pelo Al Hilal.
Abdullah Al-Hamdan, aos 30 minutos, Ayman Yahya, aos 54, e o brasileiro Ângelo, aos 90+1, consumaram a goleada, perante um Al Khaleej que contou com Pedro Rebocho a tempo inteiro.
O Al Nassr tem mais três pontos do que o Al Hilal, que foi ao campo do Al-Fateh bater a formação de José Gomes por 1-0, com um golo do sérvio Sergej Milinkovic-Savic, aos 68 minutos.
Rúben Neves foi titular no Al Hilal, assim como Jorge Fernandes no Al-Fateh, 13.º classificado do campeonato.
