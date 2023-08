João Félix nos convocados do Atlético de Madrid

O treinador Diego Simeone divulgou uma lista alargada, na qual figura o avançado português, jogador sem jogos durante a pré-época e que em julho declarou que o seu sonho sempre foi o de jogar no FC Barcelona.



Félix, criticado pela declaração, parece ter pouca margem no ‘Atleti’, embora o clube tenha inscrito o jogador na Liga.



Em Espanha, continua a ser abordada a possibilidade de o jogador reforçar o ‘Barça’, uma teoria que ganha força com o iminente anúncio da contratação de Neymar pelo Al Hilal, de Jorge Jesus, e quando o brasileiro também surgia como alegado alvo dos 'blaugrana'.



O Atlético de Madrid arranca hoje a Liga com a receção ao Granada, após os rivais Real Madrid e FC Barcelona terem tido desempenhos diferentes: os ‘merengues’ venceram na visita ao Athletic Bilbau (2-0) e os catalães empataram em casa do Getafe (0-0).