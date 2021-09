João Félix "preparado" para duelo com FC Porto

“Conheço bem a equipa, as suas características, a sua forma de jogar, por isso, estou preparado para esta partida”, afirmou o avançado luso, em declarações divulgadas pelo Atlético Madrid, na contagem decrescente para a receção aos ‘dragões’, no Wanda Metropolitano.



João Félix salientou que o agrupamento B da ‘liga milionária’, que integra ainda o Liverpool e o AC Milan, é um “grupo difícil”, com equipas de topo nos respetivos países, pelo que antecipou “jogos muito disputados”.



O antigo jogador do Benfica voltou a competir no domingo, na vitória sobre o Espanyol (2-1), em encontro da Liga espanhola, depois de ter sido operado ao tornozelo direito em julho, após ter participado no Euro2020 ao serviço da seleção portuguesa.



“Senti-me bem, não me sentia bem há algum tempo, com liberdade de fazer movimentos em que antes me doía e agora não. O meu jogo está a voltar e espero estar mais preparado do que nunca para esta temporada”, lançou Félix, operado em 02 de julho, no Porto.



O atacante vincou que, apesar de “não ser fácil jogar” quando não se está bem, fê-lo por sua própria vontade, para tentar ajudar a equipa.



“Agora estou bem, recuperado, e só estou concentrado nesta temporada e na próxima partida”, rematou.