“João Henriques tornou-se o novo treinador do Radomiak Radom! O treinador português assinou contrato válido até 30 de junho de 2025, com opção de prorrogação por um ano”, informou o 12.º posicionado do campeonato polaco, em comunicado.



O técnico, de 52 anos, que sucedeu no cargo ao compatriota Bruno Baltazar, vai orientar os lusos Paulo Henrique, Bruno Jordão, Francisco Ramos e Leonardo Rocha.