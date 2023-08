João Marcelo emprestado pelo FC Porto ao Cruzeiro

Vinculado aos azuis e brancos desde 2020, quando chegou por cedência do Tombense, o jogador destacou-se ao serviço da equipa B, que alinha na II Liga portuguesa, com 12 golos e uma assistência em 81 partidas, por entre dois encontros pelo conjunto principal.João Marcelo, de 23 anos, ajudou o FC Porto a conquistar a edição 2021/22 da Taça de Portugal e tinha prolongado contrato até 2027 em janeiro, praticamente meio ano depois de os "dragões" terem exercido a cláusula de compra junto do emblema de Minas Gerais.Habitualmente inserido como quinto central no plantel de Sérgio Conceição, o defesa fez parte do estágio de pré-época, que decorreu entre 17 e 26 de julho, no Algarve, tornando-se o sétimo atleta a deixar os "dragões" nesta janela de transferências de verão, depois de Manafá, Rodrigo Conceição, Nanu, Diogo Leite, Matheus Uribe ou Fernando Andrade.