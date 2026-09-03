Futebol Internacional
João Mário em definitivo no AEK de Atenas
O médio internacional português João Mário vinculou-se em definitivo aos gregos do AEK, um ano após ter estado cedido pelos turcos do Besiktas, anunciou o campeão helénico de futebol.
“O AEK FC anuncia a contratação de João Mário proveniente do Besiktaş. O médio ofensivo internacional português regressa à nossa equipa, com a qual se sagrou campeão grego na temporada 2025/26, garantindo o título com o golo da vitória marcado nos descontos na vitória por 2-1 sobre o Panathinaikos, na fase de play-offs, em 10 de maio”, assinalou o emblema da capital grega, em comunicado.
Na temporada passada, o internacional português em 56 ocasiões participou em 31 jogos pelo clube de Atenas, tendo marcado por três vezes.
Além do antigo jogador de Sporting e Benfica, de 33 anos, o campeão grego conta no plantel com o defesa central português Filipe Relvas.
Na temporada passada, o internacional português em 56 ocasiões participou em 31 jogos pelo clube de Atenas, tendo marcado por três vezes.
Além do antigo jogador de Sporting e Benfica, de 33 anos, o campeão grego conta no plantel com o defesa central português Filipe Relvas.
(Com Lusa)