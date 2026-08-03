João Mário emprestado pela Juventus à Fiorentina

“A Fiorentina é um grande clube e estou ansioso para que a época comece e possamos alcançar muitas vitórias juntos. O que me convenceu foi toda a história da Fiorentina, o que o clube representa e a cidade. Gostei muito do projeto que me apresentaram e foi uma escolha fácil”, assumiu o jogador, de 26 anos, em declarações aos meios oficiais do emblema de Florença.



A Juventus informou ter negociado João Mário por uma taxa de 1,8 milhões de euros (ME), num acordo que contempla uma cláusula de compra de 9,5 ME.



João Mário chegou aos ‘bianconeri’ na época passada, proveniente do FC Porto, e acumulou 13 jogos e uma assistência na primeira metade, antes de ser cedido ao Bolonha, pelo qual marcou duas vezes em 15 encontros.



Com formação quase toda concluída no FC Porto, o lateral conquistou dois campeonatos, três Taças de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças Cândido de Oliveira ao serviço dos ‘dragões’ entre 2020 e 2025, após vencer a Youth League pela equipa de sub-19 ‘azul e branca’, em 2018/19.



João Mário também pode alinhar a extremo e leva três internacionalizações pela seleção principal de Portugal, voltando agora a ser cedido pela Juventus, na qual continua Francisco Conceição.



