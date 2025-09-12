João Mário emprestado pelo Besiktas ao AEK Atenas até ao fim da época

Nas redes sociais, os helénicos confirmaram a chegada do antigo jogador de Sporting e Benfica, que tinha rumado a Istambul no verão passado, por empréstimo das ‘águias’, antes de ser exercida uma cláusula obrigatória de compra de dois milhões de euros (ME).



João Mário, de 32 anos, fez 10 golos e cinco assistências em 45 jogos no Besiktas e vai iniciar a quinta experiência no estrangeiro, na sequência de passagens pelos italianos do Inter Milão, que o cederam aos ingleses do West Ham e aos russos do Lokomotiv Moscovo, e pelo clube de Istambul, ao qual chegou hoje o extremo português Jota Silva, alvo do bicampeão nacional Sporting, por empréstimo dos ingleses do Nottingham Forest.



Detentor de 56 internacionalizações e três golos pela seleção principal de Portugal, que representou nas fases finais do Euro2016 e dos Mundiais de 2018 e 2022, o médio fez quase toda a formação no Sporting e jogou pela equipa sénior ‘leonina’ em dois períodos (2011-2016 e 2020/21), cedido no último pelo Inter, tendo conquistado um campeonato, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira.



No verão de 2021, João Mário, que também jogou no Vitória de Setúbal, emprestado pelo Sporting, rescindiu com os ‘nerazzurri’ e assinou pelo Benfica, no qual venceu mais uma edição da I Liga e uma Supertaça, prosseguindo agora a carreira na Grécia, onde vai encontrar o defesa-central português Filipe Relvas no AEK, um dos líderes da Liga local.

