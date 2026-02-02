Futebol Internacional
João Mário segue para o Bolonha até final da época por empréstimo da Juventus
O lateral internacional português João Mário vai representar o Bolonha, atual nono classificado da Liga italiana de futebol, até final da temporada por empréstimo da Juventus, divulgou hoje o emblema de Turim.
João Mário, de 26 anos, chegou à Juventus no inicio da temporada, vindo do FC Porto, mas acabou por ser pouco utilizado na primeira da época, somando apenas 10 jogos e 253 minutos na Serie A.
Nesse período, o lateral assinou apenas uma assistência pela equipa de Turim, no embate com o Borussia Dortmund para a Liga dos Campeões.
João Mário vai assim ficar emprestado ao Bolonha até 30 de junho de 2026, regressando depois à Juventus, clube com que tem contrato até 2030.
O defesa direito, que fez toda a sua formação e inicio da carreira no FC Porto, tem três internacionalizações pela seleção portuguesa.
