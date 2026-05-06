João Moutinho destaca ambição coletiva do Sporting de Braga estar na final

O internacional português, de 39 anos, vai procurar atingir a terceira final da Liga Europa, depois de 2004/05, pelo Sporting (derrota por 3-1 ante os russos do CSKA Moscovo, prova ainda denominada Taça UEFA), e de 2010/11, quando venceu o troféu pelo FC Porto, numa final com o Sporting de Braga em Dublin (1-0).



“O que [isso] significa em termos pessoais? É mais para o coletivo. Todos queremos estar nas grandes decisões, em finais e conseguir títulos. Poder estar em mais uma [final] é importante para mim e também para os meus companheiros, clube e adeptos. Temos um grande desafio pela frente e vamos dar o melhor para o concretizar”, afirmou o experiente jogador em conferência de imprensa, em Friburgo.



João Moutinho elogiou o Friburgo, “um adversário forte”, sobretudo em casa, “com o seu público a puxá-los para a frente nos momentos cruciais”.



Como jogador mais experiente da equipa, o médio tenta passar “positivismo” aos colegas da equipa, destacando a importância de Ricardo Horta. O capitão foi convocado, mas está em dúvida depois da lesão na coxa direita contraída no jogo da primeira mão.



“A importância do Ricardo é intocável, dentro e fora de campo, aquilo que transmite, sendo muito positivo, é algo muito bom, é sempre bom estar connosco, é o nosso capitão, tem tido uma influência muito grande no nosso jogo e está cá para nos ajudar, seja dentro ou fora”, reforçou.



Presente em 53 dos 58 jogos do Sporting de Braga esta temporada, João Moutinho assumiu que até gostava de jogar mais.



“Se não contasse estar [nesses jogos] já teria desistido. São muitos jogos, mas para mim parecem-me poucos, quero jogar todos, todos os minutos, mas a gestão é feita para o melhor para mim. É para isto que jogo, contribuir dentro ou fora, ajudar nestas decisões e lutar por títulos”, disse.



Na primeira mão, em Braga, os minhotos venceram por 2-1: Tiknaz marcou primeiro para o Sporting de Braga (oito minutos), Grifo empatou para o Friburgo (16) e Dorgeles fez o segundo dos ‘arsenalistas’ (90+2).



Sporting de Braga e Friburgo defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Europa-Park, em Friburgo, jogo que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.



